В аэропорту Геленджика введены ограничения полетов

В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В пресс-службе Росавиации сообщили, что соответствующие меры были приняты в 11:02 с целью обеспечения безопасности полётов.
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