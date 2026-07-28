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Царьград

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В аэропорту Геленджика введены ограничения полетов

В аэропорту Геленджика введены ограничения полетов

В аэропорту Геленджика введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В пресс-службе Росавиации сообщили, что соответствующие меры были приняты в 11:02 с целью обеспечения безопасности полётов.

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