Лоран Мекис назвал выступление Red Bull Racing в Сингапуре безупречным

Лоран Мекис назвал выступление Red Bull Racing в Сингапуре безупречнымGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Лоран Мекис высоко оценил выступление команды на Гран При Сингапура и отметил вклад специалистов базы в Милтон-Кинсе в прогресс машины.