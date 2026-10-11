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Лоран Мекис назвал выступление Red Bull Racing в Сингапуре безупречным

Лоран Мекис назвал выступление Red Bull Racing в Сингапуре безупречнымGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Лоран Мекис высоко оценил выступление команды на Гран При Сингапура и отметил вклад специалистов базы в Милтон-Кинсе в прогресс машины.

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