Бывший ректор СГУС Георгий Грец не признает свою вину

Ему вменяется 15 эпизодов противоправной деятельности В среду, 27 сентября, закончилось оглашение обвинительного заключения в отношении экс-ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца.
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