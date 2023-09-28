Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Бывший ректор СГУС Георгий Грец не признает свою вину

Бывший ректор СГУС Георгий Грец не признает свою вину

Ему вменяется 15 эпизодов противоправной деятельности В среду, 27 сентября, закончилось оглашение обвинительного заключения в отношении экс-ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца.

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