Вышел симулятор космического дальнобойщика, в котором можно путешествовать по вселенной и прокачивать грузовикКомпания Raw Fury и студия Monster and Monster выпустили симулятор космического дальнобойщика под названием Star Trucker, который в Steam за первый день получил в основном положительные отзывы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)