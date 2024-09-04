Вышел симулятор космического дальнобойщика, в котором можно путешествовать по вселенной и прокачивать грузовикКомпания Raw Fury и студия Monster and Monster выпустили симулятор космического дальнобойщика под названием Star Trucker, который в Steam за первый день получил в основном положительные отзывы.