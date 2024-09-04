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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Вышел симулятор космического дальнобойщика, в котором можно путешествовать...

Вышел симулятор космического дальнобойщика, в котором можно путешествовать...

Вышел симулятор космического дальнобойщика, в котором можно путешествовать по вселенной и прокачивать грузовикКомпания Raw Fury и студия Monster and Monster выпустили симулятор космического дальнобойщика под названием Star Trucker, который в Steam за первый день получил в основном положительные отзывы.

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