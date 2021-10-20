НОРМАЛЬНО ТАК СХОДИЛ ЗА СПРАВОЧКОЙ…

Мужские забавыВоенное делоНОРМАЛЬНО ТАК СХОДИЛ ЗА СПРАВОЧКОЙ… Понадобилась мне справка о том, где я прописан, не помню уже зачем, может паспорт менять, может еще зачем.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДобрый КотА мне после армии два раза повестки приносили.Николай СопляковА меня с учета сняли в 65 лет. Тоже пришел в военкомат с вопросом, куда мне бежать по моб.предписанию в случае войны? Оказывается никуда. Про меня забыли. Нужен оказывается еще Родине старый вояка....ВАРЯГ РУСБрехня. Сейчас Военкоматами рулят гражданские (бывшее военные, но не факт) и по морде лица этого "призывника" можно определить , что он не новобранец-уклонист, и забирать его не в армию , а в турму. И конечно никаких документов у этого прапора кроме паспорта нет. БрехняКомментировать
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