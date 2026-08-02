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ЧЕ-2026. Юноши (U18). Финал. Италия сыграет против Словении

Сегодня состоится финальный матч чемпионата Европы среди юношей до 18 лет. В решающей встрече турнира сборная Италии встретится со Словенией.

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