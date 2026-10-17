Трое жителей Новосибирской области предстанут перед судом за хищение 6,6 млн рублей со счетов 15 клиентов банка, совершённое с июня по июль 2025 года.
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