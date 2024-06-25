Депутат Заварзин: увольнение генерала ВСУ – это результат внутренней борьбы

Украинские политики и военные участвуют во внутренней борьбе за власть, результатом которой стало увольнение генерала ВСУ Юрия Содоля, считает член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.
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