Первая репетиция Парада Победы проходит сегодня в столице Урала. С 09:00 до 14:00 по ходу движения техники будут перекрыты для движения транспорта улицы: 1.
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Первая репетиция Парада Победы проходит сегодня в столице Урала. С 09:00 до 14:00 по ходу движения техники будут перекрыты для движения транспорта улицы: 1.
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