Такси врезалось в грузовик и перевернулось на МКАД

В аварии пострадали два человека.На 49-м километре МКАД такси столкнулось с грузовым автомобилем. На кадрах, которые в своём официальном телеграм-канале опубликовала прокуратура Москвы, видно, что такси не сбавляет скорость на проезжей части и «догоняет» притормаживающий грузовик.