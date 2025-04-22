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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин с 2+1 стал 1-й звездой 1-го матча серии с «Монреалем». У него 4 броска, 7 хитов и «+2» за 16:45

Капитан «Вашингтона» забросил две шайбы (в том числе победную в овертайме) и сделал результативную передачу в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:2 ОТ, 1-0).

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