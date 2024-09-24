Трамп пригрозил производителю сельхозтехники John Deere пошлинами в 200%

Таможенные пошлины в 200% на технику John Deere, в случае переноса производства в Мексику, пообещал ввести Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США, 24 сентября сообщает издание Agrarheute.
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