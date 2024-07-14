«Улетела в пионерский лагерь»: Боня показала, в каких условиях живет в Европе

Экс-звезда «Дома-2» привыкла быть предельно откровенной с подписчиками. Виктория Боня соцсетиВика Боня сумела пробить стену недоверия европейских чиновников и вернуться на юг Франции в снимаемую ею квартиру.
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