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«Улетела в пионерский лагерь»: Боня показала, в каких условиях живет в Европе

«Улетела в пионерский лагерь»: Боня показала, в каких условиях живет в Европе

Экс-звезда «Дома-2» привыкла быть предельно откровенной с подписчиками. Виктория Боня соцсетиВика Боня сумела пробить стену недоверия европейских чиновников и вернуться на юг Франции в снимаемую ею квартиру.

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