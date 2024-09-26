Не впечатлил: Американская администрация не оценила «план победы» Зеленского

Высокопоставленные американские чиновники выражают обеспокоенность тем, что план не содержит комплексной стратегии и представляет собой лишь переформулированные просьбы о большем количестве оружия и снятии ограничений на использование дальнобойных ракет.
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