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Не впечатлил: Американская администрация не оценила «план победы» Зеленского

Не впечатлил: Американская администрация не оценила «план победы» Зеленского

Высокопоставленные американские чиновники выражают обеспокоенность тем, что план не содержит комплексной стратегии и представляет собой лишь переформулированные просьбы о большем количестве оружия и снятии ограничений на использование дальнобойных ракет.

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