В США завершилась первая в мире гонка сперматозоидов

Гонка сперматозоидов в Лос-Анджелесе / © SpermRacing Участниками соревнований стали 20-летний студент Университета Южной Калифорнии Тристан Милкер и 19-летний Эшер Прогер, который учится в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
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