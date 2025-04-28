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В США завершилась первая в мире гонка сперматозоидов

В США завершилась первая в мире гонка сперматозоидов

Гонка сперматозоидов в Лос-Анджелесе / © SpermRacing Участниками соревнований стали 20-летний студент Университета Южной Калифорнии Тристан Милкер и 19-летний Эшер Прогер, который учится в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

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