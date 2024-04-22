Житель ХМАО поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за помощь в неблагоприятных метеоусловиях

В дежурную часть УМВД России по Ямало – Ненецкому автономному округу поступило сообщение от жителя ХМАО, который поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции Надыма за профессионализм и решительные действия в предотвращении дорожно-транспортных происшествий на трассе во время сильного снегопада и метели.