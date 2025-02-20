Продуктовый набор для приготовления блинов обойдется россиянам в 142 рубля

Аналитики посчитали, во сколько обойдется россиянам средняя стоимость продуктового набора для приготовления блинов (пол-литра молока, два яйца, стакан пшеничной муки, три столовые ложки растительного масла, столовая ложка сахара и половина чайной ложки соли).