Продуктовый набор для приготовления блинов обойдется россиянам в 142 рубля

Аналитики посчитали, во сколько обойдется россиянам средняя стоимость продуктового набора для приготовления блинов (пол-литра молока, два яйца, стакан пшеничной муки, три столовые ложки растительного масла, столовая ложка сахара и половина чайной ложки соли).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии