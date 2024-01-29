Директора, чей автобус с юными хоккеистами попал в ДТП, вызвали в уральский СК

Директора транспортной компании Евгения Лобова, которому принадлежит автобус, перевозивший детскую хоккейную команду и попавший в ДТП у Верх-Нейвинского (Свердловская область), вызвали в следственный комитет.
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