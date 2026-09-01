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Фейковое десктоп-приложение Claude распространяет вредоносное ПО для кражи криптовалюты

Фейковое десктоп-приложение Claude распространяет вредоносное ПО для кражи криптовалюты

Сообщается, что фейковое десктоп-приложение Claude используется для распространения разновидности вредоносного ПО для Windows RevStealer, созданного для кражи криптовалюты, паролей и данных браузера.

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