+ A – FT: США готовы к соглашению с Саудовской Аравией при нормализации отношений с Израилем Подписание США оборонного пакета с Саудовской Аравией невозможно без нормализации отношений королевства с Израилем.
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