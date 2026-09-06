Лихорадка, удушье, разрушенные лёгкие: Врачи из Владивостока борются за жизнь парня - эпидемия уже среди детей

Лихорадка, удушье, разрушенные лёгкие - эпидемия уже среди детей. Врачи из Владивостока борются за жизнь парня, который имел убийственную привычку.
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Они же не дома под подушкой курят, а на улице - демонстративно, с бравадой. Рядом полно некурящих людей, которые по их вине становятся пассивными курильщиками, а курение данных людей им вредит. Причем часто игнорируются места для курения. Почему за вред для некурящих сейчас никто не наказывает? Закон не работает?