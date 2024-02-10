Экс-миллиардер полковник Захарченко хочет принять участие в СВО, но пока сидит в ШИЗО

Адвокат осужденного за коррупцию бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко Валерия Туникова сообщила, что её подопечный высказал желание заключить контракт с Минобороны и отправиться на специальную военную операцию.
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