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Орловцам расскажут о новых возможностях сэкономить на налогах

Орловцам расскажут о новых возможностях сэкономить на налогах

25 декабря орловские налоговики проведут онлайн-семинар об изменениях налогового законодательства.  В рамках вебинара планируется рассказать об особенностях применения упрощённой системы налогообложения с 1 января 2025 года для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

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