Орловцам расскажут о новых возможностях сэкономить на налогах

25 декабря орловские налоговики проведут онлайн-семинар об изменениях налогового законодательства. В рамках вебинара планируется рассказать об особенностях применения упрощённой системы налогообложения с 1 января 2025 года для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии