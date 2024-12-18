Орловцам расскажут о новых возможностях сэкономить на налогах

25 декабря орловские налоговики проведут онлайн-семинар об изменениях налогового законодательства. В рамках вебинара планируется рассказать об особенностях применения упрощённой системы налогообложения с 1 января 2025 года для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.