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USDA recalls 1,500 pounds of pork products distributed to eight states

U.S. health officials have issued an urgent recall for more than 1,500 pounds of pre-packaged pork products distributed across eight states.

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