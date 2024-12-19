В Мордовии бывший руководитель отделения связи признана виновной в присвоении более 1,2 млн рублей

Собранные следственным отделом ММО МВД России «Ичалковский» доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении 52-летней местной жительницы, признанной виновной в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.
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