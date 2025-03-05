Солдат чудом спасся, уходя от бомб: Всё взрывается, а он просто идёт

Это видео обрело широкую популярность в сети. На кадрах запечатлён военный. Он, словно под защитой Божественной силы, ускользает от обстрелов, несмотря на то что снаряды разрываются буквально в нескольких сантиметрах.
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