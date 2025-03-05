В Национальном центре «Россия» наградили победителей конкурса «Дальний Восток – Земля приключений»

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта, ФедералПресс. 5 марта в Национальном центре «Россия» состоялась церемония награждения победителей второго сезона Всероссийского конкурса путешествий «Дальний Восток – Земля приключений».
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