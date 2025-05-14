ВМС Эстонии пытались задержать направлявшийся в порт России танкер

МОСКВА, 14 мая, ФедералПресс. Военно-морские силы Эстонии при участии польской авиации предприняли попытку задержать в международных водах танкер JAGUAR, направлявшийся в российский порт под флагом Габона.
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