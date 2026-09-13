Bild сообщил о дефиците воды в Германии: угроза для экономики

Bild информирует о существенном дефиците воды в Германии объемом 25 миллионов тонн. Проблема затрагивает южные регионы, а низкий уровень в Рейне может обернуться экономическим ущербом.
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