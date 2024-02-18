Армянин в Санкт-Петербурге требует вернуть ему гражданство России, которое он утратил по своей вине

Проживающий свыше 30 лет в Северной столице России уроженец Армении пытается вернуть русский паспорт, которого был лишён из-за судимостиВ петербургский суд поступило заявление от уроженца Армении, который уже три десятка лет проживает в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии