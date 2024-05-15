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Совфед одобрил закон о запрете иноагентам избираться на выборах

Совфед одобрил закон о запрете иноагентам избираться на выборах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН Совет Федерации одобрил законопроект, запрещающий иностранным агентам участвовать в выборах всех уровней, а также выступать в качестве наблюдателей или доверенных лиц кандидатов.

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Комментарии
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Алексей Тан
Совфед одобрил закон о запрете иноагентам избираться на выборах============= и это те, кого не избирают ... а которых назначают с низу, ТЕ... у кого есть влияние (даже если это влияние из за кордона) и деньги... и они голосуют!?... по отношению к ним, только одно слово!... ЛИЦЕДЕИ.
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