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За рулем

10 971 подписчик

Можно ли купить машину в 15 лет? Да, но есть нюанс

Можно ли купить машину в 15 лет? Да, но есть нюанс

 Вопрос от читателя «За рулем»:– Сыну 15 лет. Он учится в колледже на автомеханика и планирует приобрести подержанную машину, чтобы к моменту получения прав довести ее до ума.

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