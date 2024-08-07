МО РФ: штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт и находящихся там солдат ВСУ

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли мощный удар по заданным координатам, уничтожив живую силу и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток», пишет РИА Новости.
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