Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Страшно? А мы только начали: Россия задержала эстонский танкер

Страшно? А мы только начали: Россия задержала эстонский танкер

Царьград ФОТО: © POGIBA ALEXANDRA/ GLOBAL LOOK PRESS Bloomberg сообщает, что в территориальных водах России был задержан нефтяной танкер Green Admire, вышедший из эстонского порта Силламяэ.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Важно то, что &quot;одиночные морские инциденты могут иметь стратегические последствия&quot;. А это вооружённое столкновение с НАТО и... неужели это не понимают в Европе?
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4 час.
Алексей Тан
Понимают!.... смотри и читай коммет ВЫШЕ!.... Чем больше они желают мира!... тем ХУЖЕ И ХУЖЕ... они будут жить!.
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4 час.
фарид сабиров
Надо начинать  мочить с мелочи , в начале шавок типа приебалтов . А там уже и по крупнее барбосов.
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2 час.
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