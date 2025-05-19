Страшно? А мы только начали: Россия задержала эстонский танкер

Игорь Кузнецов Важно то, что "одиночные морские инциденты могут иметь стратегические последствия". А это вооружённое столкновение с НАТО и... неужели это не понимают в Европе?

Алексей Тан Понимают!.... смотри и читай коммет ВЫШЕ!.... Чем больше они желают мира!... тем ХУЖЕ И ХУЖЕ... они будут жить!.