Провожают пациентов и дают советы: в московских больницах появились роботы-помощники

В трех больницах Москвы начали свою работу роботы-помощники. Они выполняют различные мелкие задачи: доставляют еду и лекарства, встречают и провожают пациентов, помогают им с перевозкой вещей и даже дают советы о здоровье.
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