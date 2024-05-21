Почему Турция постоянно грозится выйти из НАТО? И что будет, если это произойдёт? Рассказываю подробно

ЕИ

Елена Иванова

Турция хороший манипулятор. Власть решает проблемы по ситуации. На данный момент выходить она из НАТО не будет. Другое дело, если начнутся прямые столкновения России с НАТО, здесь придется хорошенько подумать!!! Но "первая" в бой не полезет за НАТО. Будет выжидать, на чьей стороне перевес, за кем будет победа!!!