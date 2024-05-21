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Почему Турция постоянно грозится выйти из НАТО? И что будет, если это произойдёт? Рассказываю подробно

Почему Турция постоянно грозится выйти из НАТО? И что будет, если это произойдёт? Рассказываю подробно

7,4K прочитали Последние годы турецкие политики регулярно поднимают вопрос о необходимости выйти из НАТО.

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Комментарии
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ЕИ
Елена Иванова
Турция хороший манипулятор. Власть решает проблемы по ситуации. На данный момент выходить она из НАТО не будет. Другое дело, если начнутся прямые столкновения России с НАТО, здесь придется хорошенько подумать!!! Но &quot;первая&quot; в бой не полезет за НАТО. Будет выжидать, на чьей стороне перевес, за кем будет победа!!!
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