Два самолета ВКС выполнили плановый полет над нейтральными водами Атлантики

Министерство обороны сообщило, что два стратегических бомбардировщика Ту-95 ВКС РФ совершили плановый 15-часовой полет над нейтральными водами акваторий Норвежского, Баренцева морей и северо-восточной части Атлантического океана, пишет РИА Новости.