Посольство России в США напомнило о пробирке Пауэлла в ответ на утверждения о видеофейке

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне в ответ на голословные утверждения США о якобы подготовке РФ "фейкового" видео для оправдания "вторжения на Украину" заявило в Facebook, что мировое сообщество помнит американские подлоги для начала интервенций по всему миру, включая "пробирку Колина Пауэлла".
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