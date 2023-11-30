Врач Эдигер: прием антибиотиков может требовать определенного питания

Прием антибиотиков зависит от заболевания и вида препарата. Иногда при лечении такими лекарствами требуется соблюдать определенные рекомендации – к примеру, в некоторых случаях обязательно нужен постельный режим и определенный вид питания.
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