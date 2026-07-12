Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Миссия переформатирована: прибалты хотят, чтоб в небе над ними все было не понарошку

Миссия переформатирована: прибалты хотят, чтоб в небе над ними все было не понарошку

В завершающий день саммита НАТО литовский президент Гитанас Науседа поделился с прибалтийскими СМИ новостью: «Одним из ключевых результатов этого саммита является то, что миссия воздушной полиции НАТО (для Прибалтики – авт.

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