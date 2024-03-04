Карасев: Украина проиграла и должна выбрать вариант завершения конфликта

Светлейший

Карасев тот еще "икспёрд", гнида записная, но и он поубавил свой оптимизм в планах на будущее Усрании. Бандерлядям не надо ничего выбирать, их просто не должно быть, а вот остальным хохлогнидам надо встать на колени, что им привычно, и молить о пощаде. Есть вариант, но он был озвучен Путиным уже давно - демилитаризация, денацификация и внеблоковый статус бывшей Украины, но сейчас уже без Запорожья, Донбасса, Херсона, а помедлят, так и без Харькова, Николаева и Одессы!!