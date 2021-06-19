Происшествия

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Житель Нижневартовска выразил благодарность сотруднику полиции за оперативность в розыске похищенного имущества

В УМВД России по городу Нижневартовску поступило обращение от местного жителя со словами благодарности в адрес оперуполномоченного уголовного розыска ОП № 2 лейтенанта полиции Ильи Матвеева.

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