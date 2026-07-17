США открыли дверь для Китая. Nvidia начала поставки мощнейших чипов H200, но под жёстким контролем

Вашингтон разрешил ограниченный экспорт передовых ускорителей, однако объёмы поставок пока остаются минимальнымиНебольшое количество китайских компаний уже начало получать передовые ИИ-ускорители Nvidia H200 после того, как власти США частично сняли ограничения на их экспорт.