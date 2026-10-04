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Politico: поездка Мерца в Киев омрачилась спором о принятии Украины в ЕС

Politico: поездка Мерца в Киев омрачилась спором о принятии Украины в ЕС

Поездка канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев проходит на фоне разногласий с главой киевского режима Владимиром Зеленским о вступлении Украины в Евросоюз.

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