Французский политик назвал ЕС тоталитарной структурой и пояснил причину

Тоталитарной структурой без правосудия является Евросоюз, судя по прекращению рассмотрения дела о коррупции главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен при закупке вакцин от COVID-19, заявил французский политик Флориан Филиппо, являющийся одним из истцов по данному делу, 21 января сообщает ТАСС.