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Закон, порядок, государство

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В Башкирии участники акции «Студенческий десант» познакомились с работой Госавтоинспекции

Будущие юристы, которые проходят обучение в Башкирском институте социальных технологий, и юные журналисты Уфы побывали в гостях у сотрудников ОГИБДД Управления МВД России по г.

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