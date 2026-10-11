Приморье автомобиль скорой врезался в грузовик

В Приморье на автодороге Артем — Находка произошло серьезное ДТП с участием грузового автомобиля и машины скорой медицинской помощи.
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