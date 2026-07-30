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Журнал о бизнесе и инвестициях

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РБК узнал о задержании миллиардера Кустова по подозрению в крупном мошенничестве

РБК узнал о задержании миллиардера Кустова по подозрению в крупном мошенничестве

Миллиардер, глава совета директоров и основной акционер группы компаний масложировой промышленности «Эфко» Валерий Кустов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), сообщает РБК.

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