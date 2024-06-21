Косово повторно обратилось в УЕФА с призывом наказать Сербию за шовинизм

Федерация футбола Косово обратилось в Союз европейских футбольных ассоциаций с просьбой ввести санкции против Сербии за то, что ее болельщики по ходу матча второго тура группового этапа чемпионата Европы против Словении вывесили на трибунах карту страны, на которой Косово является частью Сербии.
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