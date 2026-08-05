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Правительство России временно разрешило продажу и ввоз бензина Евро-2 и Евро-3

Правительство России временно разрешило продажу и ввоз бензина Евро-2 и Евро-3

МОСКВА, 5 августа, ФедералПресс. Правительство России продлило до 1 июля следующего года действие временного порядка, который разрешает производство, импорт, выпуск в обращение и реализацию автомобильного бензина экологических классов К4, К3 и К2.

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